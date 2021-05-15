Mahallede bayram coşkusu

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donatılan otobüsle Beyoğlu'nun sokaklarını dolaşarak vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlara bayram şekeri ikram eden Yıldız, çocukların bayram sevincine ortak oldu. On binlerce Türk bayrağının dağıtıldığı etkinlikte vatandaşlar, çalan marşlar eşliğinde bayram coşkusu yaşadı. Coşkuya ortak olanlar arasında ünlü oyuncular da vardı. Cihangir'de ikamet eden Derya Baykal, Ferhan Şensoy, Aslı Orcan, Tamer Levent, Orhan Oğuz, Mahir İpek ve Ayhan Taş, mahallerinden geçen konvoya ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Recep ASLAN

