‘Magarsus' sete çıktı

Başrollerinde Merve Dizdar, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Burcu Gölgedar ve Ercan Kesal'ın yer aldığı dijitalde yayınlanacak olan 'Magarsus' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer'in üstlendiği dizi ekibi sete çıkarak kamera karşısına geçti. Yapımda narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi'nin, hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatılıyor.