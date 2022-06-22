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22 Haziran 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 16:00:00

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

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Son olarak Netflix'te yayınlanan 'Sky Rojo' filminde rol alan İspanyol güzel Marta Blanc, Umut Evirgen'in yeni filmi 'Annesinin Kuzusu' için Madrid'ten İstanbul'a geldi.

Son olarak Netflix'te yayınlanan 'Sky Rojo' filminde rol alan İspanyol güzel Marta Blanc, Umut Evirgen'in yeni filmi 'Annesinin Kuzusu' için Madrid'ten İstanbul'a geldi. Başrollerini Selin Şekerci, ve Kubilay Aka'nın paylaştığı projenin senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen beraber yazdı. Blanc, yapımda Necip Memili'nin oynadığı karakterin karısı rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Etiketler : Annesinin Kuzusu Sky Rojo Marta Blanc Umut Evirgen
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