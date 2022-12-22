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22 Aralık 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 11:00:00

Madrid'de sevgi seli

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Kardeşlerim dizisinde yer alan oyuncu Onur Seyit Yaran, Madrid'e gitti.

İspanya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kardeşlerim' dizisinde yer alan oyuncu Onur Seyit Yaran Madrid'e gitti. Televizyon ve dergi çekimlerine katılan oyuncu, İspanyol hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Yaran, sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Oyuncu, yaşadığı duygularını sosyal medyadan, "Sayenizde İspanya'daki hayallerime her geçen gün daha çok yaklaşıyorum. Güzel ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim, görüşmek üzere" diyerek dile getirdi.

Etiketler : kardeşlerim oyuncu onur seyit yaran
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