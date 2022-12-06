Maden emekçilerini unutmadı

Buray'ın Türkiye turnesi konserlerine devam ediyor. Şarkıcı, Konya Selçuklu Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Buray, sahnesinde sevilen eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde mden emekçilerine sahnesinde söylediği akustik eserleri adadı. Buray, "Zonguldak'ta, Soma'da, Ermenek'te, Yozgat'ta, Amasya'da ve en son Bartın'da helal lokma için yerin metrelerce kat altında hayatlarını kaybeden tüm madencileri saygıyla anıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" diyerek duygu dolu anlar yaşatan şarkıcının sesinin titremesi dikkatlerden kaçmadı.