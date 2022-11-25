Madagaskar'da su kuyusu açtı

Madagaskar tatiline çıkan şarkıcı Buray, gönülleri fethetti. Şarkıcı, Antsirabe kasabasında su kuyusu açtı. Bölgenin en temel problemleri arasında yer alan içme suyu problemine kayıtsız kalmayan Buray, çalışmalara da bizzat destek verdi.

Kasaba halkının temiz içme suyuna karışan mutluluk gözyaşlarıyla duygu dolu anlar yaşayan Buray, "Bir çocuğun yüzündeki gülümseme ve mutluluktan daha değerli bir şey yok şu dünyada. Bugün birçok çocuğun ve ailenin yüzünde tebessüm olmasına vesile olan herkese teşekkürler" dedi.