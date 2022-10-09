Luna'nın kitabının geliri Masal'a

'Gecenin Ucunda' dizisinde yer alan oyuncu Özge Özder, SMA hastası Masal bebeğe el uzattı. Oyuncu, kendi kızı Luna ve ona anlattığı masallardan esinlenerek çıkardığı 'Ay Perisi Luna' adlı kitabının tüm gelirini Masal'a bağışladı. Kitabın tanıtımına Masal bebek ve ailesi katıldı. Özder "Bu kitap, serimizin ilk masalı. Ben nefes alıp yaşadıkça bu masalı anlatmaya ve yayımlanmaya, tüm gelirini bağışlamaya devam edeceğim. Anneler alıp evlatlarına okudukça başka annelere, SMA hastası bebeklere umut olacak" dedi.