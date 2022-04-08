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08 Nisan 2022 Cuma 07:51:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 15:53:00

Luna gezmeyi seviyor

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Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde yer alan oyuncu Özge Özder Etiler'de objektiflere yansıdı.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde yer alan oyuncu Özge Özder Etiler'de objektiflere yansıdı. Oyuncu eşi Sinan Güleryüz ve kızı Luna ile birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Kızını parka çıkardıklarını söyleyen Özder, "Kızımız Luna dışarıda gezmeyi çok seviyor. Hava güzel olunca parka geldik" dedi.

Etiketler : Luna gezmeyi seviyor Cansu Dere Caner Cindoruk Melis Sezen
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