Luna gezmeyi seviyor

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde yer alan oyuncu Özge Özder Etiler'de objektiflere yansıdı. Oyuncu eşi Sinan Güleryüz ve kızı Luna ile birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Kızını parka çıkardıklarını söyleyen Özder, "Kızımız Luna dışarıda gezmeyi çok seviyor. Hava güzel olunca parka geldik" dedi.