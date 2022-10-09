Lüks test sürüşü

Sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan sunucu Burcu Esmersoy, spor araba markası Aston Martin'in DBX 707 modelinin tanıtımında objektiflere yansıdı. Spor arabalara tutkusuyla bilinen Esmersoy, gecede lüks aracı inceledi. Arabasını yenilemek istediğini belirten Esmersoy, 14 milyon lira değerinde araçla test sürüşü yapacak.