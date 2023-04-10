Lüks cipiyle kaza geçirdi

Fenomen Danla Bilic lüks cipiyle trafik kazası geçirdi. Bilic'in kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Reşitpaşa'dan İstinye yokuşuna bağlanan ara sokaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan araç, Bilic'in aracına vurarak durabildi. Aracı ön soldan vurarak sarstı. Hasar oluşan ve bir süre trafiğin aksamasına neden olan kaza sonrasında araç içinde çok korkan Bilic bir arkadaşını arayarak olay yerinden kendisini almasını istedi. Bilic aracını sonradan gelen şoförüne bırakarak olay yerinden ayrıldı.

