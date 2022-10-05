Los Angeles'tan en iyi çocuk ödülü

'Bir Dilek Tut' (Make a Wish) filmi Los Angeles Film Awards'tan En İyi genç oyuncu Mehmet Turan Doğan, En İyi Görüntü Yönetmeni (Joan Bordera) ve En İyi Film Müzikleri ( Mustafa Yazıcıoğlu ) ödülleri ile geri döndü. 8 yaşındaki Mehmet Turan Doğan ABD'de oyuncu ödülü alan İlk Türk çocuk oyuncu oldu. Vildan Atasever ve Altan Erkekli'nin oynadığı film, ailesinin taşınmasını engellemeye çalışan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor.