Londra'ya yerleşiyor

En son 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde yer alan oyuncu Neslihan Yeldan, Londra'ya taşınma kararı aldı. Oyuncu, Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programında önümüzdeki aylarda 14 yaşındaki oğlu Aslan Pollock'un Londra'da yaşaması nedeniyle İngiltere'ye yerleşeceğini söyledi. Oyuncu, "Londra evim olsun istiyorum. Ayda bir İstanbul'a gelmek, işlerimi yapmak istiyorum, 2 küçük evim olsun İstanbul'da ve Londra'da. Aslan yüzünden böyle düşünür oldum" dedi.

