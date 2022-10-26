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26 Ekim 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 12:30:00

Londra'ya yerleşiyor

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En son 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde yer alan oyuncu Neslihan Yeldan, Londra'ya taşınma kararı aldı.

En son 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde yer alan oyuncu Neslihan Yeldan, Londra'ya taşınma kararı aldı. Oyuncu, Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programında önümüzdeki aylarda 14 yaşındaki oğlu Aslan Pollock'un Londra'da yaşaması nedeniyle İngiltere'ye yerleşeceğini söyledi. Oyuncu, "Londra evim olsun istiyorum. Ayda bir İstanbul'a gelmek, işlerimi yapmak istiyorum, 2 küçük evim olsun İstanbul'da ve Londra'da. Aslan yüzünden böyle düşünür oldum" dedi.

Etiketler : evlilik hakkında her şey dizi neslihan yeldan londra
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