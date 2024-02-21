Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Türk markası Barrus, son koleksiyonuyla bir kez daha Londra Moda Haftası'nda görücüye çıkardı. Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Tuvana Türkay, Lily Catalifo, Stefanie Martini ve Elizabeth Tan gibi ünlü isimlerin izlediği defile yoğun ilgi gördü. Defile öncesi Türkiye Büyükelçilik Konutunda, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş ev sahipliğindeki davette, Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu, Artue markası ile yaptıkları iş birliğinin detaylarını markanın kurucusu Hülya Kayhan ile konuklara anlattı.