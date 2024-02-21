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21 Şubat 2024 Çarşamba 07:05:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 07:05:00

Londra Moda Haftası'na Türk damgası

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Barrus, son koleksiyonuyla bir kez daha Londra Moda Haftası'nda görücüye çıkardı.

Türk markası Barrus, son koleksiyonuyla bir kez daha Londra Moda Haftası'nda görücüye çıkardı. Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Tuvana Türkay, Lily Catalifo, Stefanie Martini ve Elizabeth Tan gibi ünlü isimlerin izlediği defile yoğun ilgi gördü. Defile öncesi Türkiye Büyükelçilik Konutunda, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş ev sahipliğindeki davette, Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu, Artue markası ile yaptıkları iş birliğinin detaylarını markanın kurucusu Hülya Kayhan ile konuklara anlattı.

Etiketler : londra moda haftası barrus koleksiyon
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