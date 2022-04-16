Londra kaçamağı

Hande Erçel'in 'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından adı Kaan Yıldırım'la anılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul gecelerinde bir mekânda eğlenen ikili, Yıldırım'ın arabasında birlikte objektiflere yansımıştı. Aşk yaşadıkları iddiaları karşısında Erçel ve Yıldırım, sessiz kalmıştı. Bir dönem 'Halka' dizisinde birlikte rol alan Erçel ve Yıldırım Londra'da tatile çıktı. İkilinin fotoğraflarını Gossippsta adlı Instagram hesabı yayınladı. Baş başa İngiltere'de enerji depolayan Erçel ve Yıldırım'ın neşeli oldukları söyleniyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin, baş başa romantik Londra tatili yapmalarıyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

