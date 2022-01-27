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27 Ocak 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 19:00:00

Londra iddiası asılsız çıktı

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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği ve çocukları Ali'nin de eğitimine orada devam edeceği iddia edildi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği ve çocukları Ali'nin de eğitimine orada devam edeceği iddia edildi. Oyuncu çiftin projeleri oldukça Türkiye'de bulunacağı söyleniyordu. İkili iddiaları yalanladı. Çiftin menajeri Ayşe Barım, "İngiltere'ye yerleşme durumu yok. 5 yıldır sık sık gidip geliyorlar. Bu dönem sadece tatillerini biraz uzattılar" dedi.


Etiketler : Londra iddiası asılsız çıktı Halit Ergenç Bergüzar Korel
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