Londra eğitimi bitti, yurda kesin dönüş

Oyunculuk kariyerini geliştirmek ve ilerletmek adına Londra'ya giden ve İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan Çiğdem Batur, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Batur, "Londra çok güzel geçti ama artık bitti. Geri döndüm. Artık eskisi kadar sık gitmeyeceğim" dedi. Geçtiğimiz aylarda evinin önünde gezen takıntılı bir hayranı tarafından sürekli rahatsız edilen oyuncu, "Mahkeme devam ediyor. Kasımda yine duruşmaya gideceğim. İnşallah cezasını alır" dedi.