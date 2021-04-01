01 Nisan 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 12:30:00
Listenin tek Türk sanatçısı Tuğçe!
Son dönemde çıkardığı şarkılarla kariyerine hızlı bir yükselişe geçen Tuğçe Kandemir'den bir ilk. Kandemir, "Ah Ellerim Kırılaydı" videosuyla Youtube Music'teki "En Popüler 100 Global Müzik Videosu" listesine 47. sıradan girdi.
Son dönemde çıkardığı şarkılarla kariyerine hızlı bir yükselişe geçen Tuğçe Kandemir'den bir ilk. Kandemir, "Ah Ellerim Kırılaydı" videosuyla Youtube Music'teki "En Popüler 100 Global Müzik Videosu" listesine 47. sıradan girdi. Listede yer alan tek Türk sanatçı unvanını elinden bulunduran Kandemir, gördüğü ilgiden memnun.