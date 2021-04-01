  • BIST
    1416.95
  • Dolar
    8,1721
  • Euro
    9,6364
  • Altın
    450,0930
İstanbul
3 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar'a madalya taktı!
Türkiye'ye çağ atlatacak hamle
AK Parti'nin 1 Nisan paylaşımına beğeni yağdı
1 Mayıs'ta başlıyor: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
TBMM Genel Kurulunda "terör" tartışması! "Yaranız var, gocunuyorsunuz"
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye, dost ülkeye hibe edecek
Aşı provokasyonu elinde patladı
Türkiye'yi davet ettiler! Başarımızı dünyaya anlatacağız
Johnson & Johnson aşılarında skandal: 15 milyon doz çöpe gitti
NATO ile Rusya karşı karşıya: Havada yaşanan en büyük restleşme!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ülke genelinde etkili olacak!
Koza Altın
Putin'in kapısını çaldılar!
DHKP-C'li terörist itiraf etti: "Seçmen bilgileri elimizde"
ABD-Rusya krizinde sıcak gelişme!
Şef Amani oyuncu oldu
Sürprizler yolda!
Kremlere verilen para çöptür!
Güzellik merkezine saldırı
Listenin tek Türk sanatçısı Tuğçe!
Proje detayları gizli
Darüşşafaka için söylediler
Keşke ödülü babam da görseydi
O sözleri affetmedi!
01 Nisan 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 12:30:00

Listenin tek Türk sanatçısı Tuğçe!

ABONE OL

Son dönemde çıkardığı şarkılarla kariyerine hızlı bir yükselişe geçen Tuğçe Kandemir'den bir ilk. Kandemir, "Ah Ellerim Kırılaydı" videosuyla Youtube Music'teki "En Popüler 100 Global Müzik Videosu" listesine 47. sıradan girdi.

Son dönemde çıkardığı şarkılarla kariyerine hızlı bir yükselişe geçen Tuğçe Kandemir'den bir ilk. Kandemir, "Ah Ellerim Kırılaydı" videosuyla Youtube Music'teki "En Popüler 100 Global Müzik Videosu" listesine 47. sıradan girdi. Listede yer alan tek Türk sanatçı unvanını elinden bulunduran Kandemir, gördüğü ilgiden memnun.

Etiketler : Tuğçe Kandemir Ah Ellerim Kırılaydı Youtube Music Global Müzik Videosu
Annelik soruları havada kaldı

Annelik soruları havada kaldı
Kıyafetleri ikinci el

Kıyafetleri ikinci el
Fransa'dan dizi için döndü

Fransa'dan dizi için döndü
İnceliğinin sırrı: Süt ürünü tüketmiyor

İnceliğinin sırrı: Süt ürünü tüketmiyor
‘Yana Yana' heyecanı

‘Yana Yana' heyecanı
2 hit bir Hande

2 hit bir Hande
Türkiye güzelinin kalbini Murat çaldı

Türkiye güzelinin kalbini Murat çaldı
Tadilat bitti sırada reklam var

Tadilat bitti sırada reklam var
Bebek geliyor!

Bebek geliyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER