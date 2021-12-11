Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet

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11 Aralık 2021 Cumartesi 11:28:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 12:25:00

Listelere hızlı giriş! Ebru Yaşar, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'tan sürpriz düet

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Ebru Yaşar yeni teklisi 'İçime Ata Ata'yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı Ebru Yaşar; Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'la düet yaptı. Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz'e ait olan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Yaşar, yeni teklisiyle dijital platformlara, hızlı bir giriş yaptı. Sanatçı, ilk günden Youtube Trendler Müzik Listesi zirvesine girme başarısına ulaştı.

Etiketler : ebru yaşar burak bulut kurtuluş kuş düet magazin
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