Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet

Sanatçı Ebru Yaşar; Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'la düet yaptı. Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz'e ait olan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Yaşar, yeni teklisiyle dijital platformlara, hızlı bir giriş yaptı. Sanatçı, ilk günden Youtube Trendler Müzik Listesi zirvesine girme başarısına ulaştı.