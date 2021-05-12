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12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:30:00

Linki tıkladılar hacklendiler

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Sosyal medya dolandırıcıları Buse Varol ve Nuri Alço'nun ardından Tuğba Coşkun'un hesabını hackledi. Çete, ünlüler adına paylaşım yaparak kolay para kazanmanın yollarını anlatıyor.

Ünlülerin başı hackerlarla dertte! Son dönemde sanal dolandırıcılık birçok kişinin cebini yakarken bu kez hedef ünlü isimlerin milyon takipçili Instagram hesapları oldu. Dolandırıcılar, hackledikleri kişilerin Instagram adresinden paylaşım yaparak kolay yoldan zengin olduklarını belirten bir paylaşım yapıyor, takipçileri kandırıyor. Ardından ise verdikleri linke tıklayanların hesaplarını ele geçiriyor. Bunun son kurbanı ise Tuğba Çoşkun oldu! Nuri Alço, Kardelen Acar ve Buse Varol'un ardından aynı dolandırıcı çetesi Tuğba Coşkun'un hesabını hackledi, Coşkun adına para isteyen bir paylaşım yaptı. Hesapların geri alan ünlüler de kendilerinden gelen linkleri açmamaları konusunda takipçilerini uyardı.

Etiketler : ünlüler hacker instagram
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