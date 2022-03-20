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20 Mart 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 13:00:00

Lider'in isim babası Zeki Müren

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Sanatçı Selami Şahin, açıklamalarda bulundu. Sanatçı kendisi gibi müzisyen olan oğlu Lider Şahin'in adını vefat eden Zeki Müren'in koyduğunu söyledi.

Sanatçı Selami Şahin, açıklamalarda bulundu. Sanatçı kendisi gibi müzisyen olan oğlu Lider Şahin'in adını vefat eden Zeki Müren'in koyduğunu söyledi. Şahin, "Oğlum doğduğunda Zeki Müren beni aradı. 'Seni eve bekliyorum kutlamak için' dedi. Gittim işte oturduk 'Hoş geldin, helal olsun sana, çocuğun adını ne koydun dedi?' ben de 'Daha düşünmedim, neden?' dedim. O da 'Senin firman var Lider diye bence Lider adını koy oğluna dedi. Böylece adını Lider koydum ve isim babası da Zeki Müren oldu" dedi.

Etiketler : Selami Şahin Zeki Müren Lider
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