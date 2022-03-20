Lider'in isim babası Zeki Müren

Sanatçı Selami Şahin, açıklamalarda bulundu. Sanatçı kendisi gibi müzisyen olan oğlu Lider Şahin'in adını vefat eden Zeki Müren'in koyduğunu söyledi. Şahin, "Oğlum doğduğunda Zeki Müren beni aradı. 'Seni eve bekliyorum kutlamak için' dedi. Gittim işte oturduk 'Hoş geldin, helal olsun sana, çocuğun adını ne koydun dedi?' ben de 'Daha düşünmedim, neden?' dedim. O da 'Senin firman var Lider diye bence Lider adını koy oğluna dedi. Böylece adını Lider koydum ve isim babası da Zeki Müren oldu" dedi.