Leyla'nın ilk tatili

Geçtiğimiz aylarda kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, Londra'da tatile çıktı. Korel, çocukları ve eşiyle enerji depoluyor. 3 çocuk annesi Korel, tatilde bol bol spor yapıyor. Uzun bir süredir setlere ara veren oyuncunu yeni sezonda dijitalde yayınlanacak bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkması bekleniyor.