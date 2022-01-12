12 Ocak 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 15:00:00
Leyla'nın ilk tatili
Geçtiğimiz aylarda kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, Londra'da tatile çıktı.
Geçtiğimiz aylarda kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, Londra'da tatile çıktı. Korel, çocukları ve eşiyle enerji depoluyor. 3 çocuk annesi Korel, tatilde bol bol spor yapıyor. Uzun bir süredir setlere ara veren oyuncunu yeni sezonda dijitalde yayınlanacak bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkması bekleniyor.