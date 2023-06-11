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11 Haziran 2023 Pazar 10:21:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 10:21:00

Leyla Feray: Disiplinli biriyim

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Oyuncu Leyla Feray en güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. En son 'Camdaki Kız' dizisinde yer alan Leyla Feray, kendisini disiplinli biri olarak tarif etti.

En son 'Camdaki Kız' dizisinde yer alan oyuncu Leyla Feray en güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. Kendisini disiplinli biri olarak tarif eden oyuncu, Elle dergisi için objektif karşısına geçti. Feray, "Kendimde güçlü gördüğüm özelliklerden biri fazlasıyla sorumluluk sahibi ve disiplinli olmam. Eğer bir şeyi kafama takarsam mutlaka en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışırım. Hırslı bir yapım yok. Biraz maymun iştahlıyım, başladığım şeyleri sürdürmekte zorlanabiliyorum, çok severek başladığım bir şeyden anında kopabiliyorum" dedi. Leyla Feray, uzun bir süredir meslektaşı Serhat Teoman ile gözlerden uzakta mutlu birlikteliği var.

Etiketler : camdaki kız leyla feray disiplinli
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