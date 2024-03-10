Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Sandık Kokusu dizisinde yer alan oyuncu Levent Can, oynadığı kötü karakter Adnan yüzünden sokakta büyük tepkiler aldığını söyledi. Oyuncu, "Sosyal medyada çok büyük tepki gösteriyorlar. Ama kişisel olarak bana sokakta 'ne aşağılık, ne şerefsiz adamsın' deyip yüzüme tüküren olmadı" dedi. Kitap seslendiren oyuncu, navigasyon sesi olmak istediğini belirtti. Can, "Sesim ile ilgili en büyük hayalim '100 metre sonra sağa dönün'ün sesi olmak istiyorum" dedi.