'Kusura Bakma' isimli yeni şarkı çıkaran Lerzan Mutlu, Demet Akalın ile küs olduklarını açıkladı. 2. Sayfa programına katılan Lerzan Mutlu, "Demet şu an benim dostum değil. Kendisiyle konuşmuyorum. Onun bana yaptığı çok tatsız bir laf taşıma olayı var. O yüzden onunla ilgili hiçbir soruya yanıt vermiyorum" ifadelerini kullandı. Sektörde hiç dostu olmadığının altını çizen Mutlu, ''Piyasadan asla dost olmaz. Ancak kuyu kazan kürek olur gerçekten. Dostum yok. Dolayısıyla kırgın olduğum da kimse yok. Çünkü kırgınlık ve kızgınlık önemli bir mertebe. Sevdiğin insanlara kırılır veya kızarsın'' dedi.