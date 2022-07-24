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24 Temmuz 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 09:30:00

Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz

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Göbek bölgesindeki yağlanmanın leptin direncine işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, "Tokluk hormonu olarak da adlandırılan leptin direncinin obezitedeki rolü yapılan çalışmalarla anlaşıldı.

Göbek bölgesindeki yağlanmanın leptin direncine işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, "Tokluk hormonu olarak da adlandırılan leptin direncinin obezitedeki rolü yapılan çalışmalarla anlaşıldı. Bu hormonun sorunsuz çalışması insanı açlıktan ve aşırı yemekten korur. Leptin direnci olan insanlar sürekli yemek ister ve bir türlü doyduklarını hissetmezler" dedi. Vücudun yağ depoları arttığında leptinin iştahı azaltmak için beynin hipotalamus bölgesine sinyal gönderdiğine işaret eden Prof. Dr. Yaprak, şöyle devam etti: "Bu sistem bir kişinin ılımlı bir vücut ağırlığını korumasına yardımcı olur. Leptin hormonunun sorunsuz çalışması insanı açlıktan ve aşırı yemekten korur. Yağ hücreleri, beyninize vücuttaki depo yağ miktarını iletmek için leptin kullanır. Yüksek leptin seviyeleri beyninize bol miktarda depolanmış yağınız olduğunu söylerken, düşük seviyeler beyninize yağ depolarının düşük olduğunu ve yemek yemeniz gerektiğini söyler. Obezite halinde vücutta artan yağ dokusuna paralel olarak leptin düzeyleri de artar. Ancak beyin leptin sinyallerine yanıt vermeyi bırakır. Buna leptin direnci denilir. Yapılan araştırmalar yağ ve şeker oranı yüksek gıdalarla beslenmenin leptin direncine yol açabileceğini gösterdi. Akdeniz tarzı sağlıklı beslenmeye geçilip gıdalardaki karbonhidrat yükü azaltıldığında leptin direncinin de kırıldığı bildirilmiştir."

Etiketler : Leptin hormonunu leptin sinyalleri Leptin hormonu
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