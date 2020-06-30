Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi

Ünlü Amerikalı yıldızı Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile California’nın Malibu bölgesinde akşam yemeği yemek üzere dışarı çıktığında görüntülendi.



45 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, popüler suşi restoranı Nobu’da yemek sonrası paparazziler tarafından görüntülenmemek için büyük çaba harcadı.



DiCaprio, sweatshirt’ünün kapüşonu, beyzbol şapkası ve maskesiyle yüzünü hiç görünmeyecek şekilde örtmesiyle dikkat çekti.



23 yaşındaki kız arkadaşı Morrone de taktığı maskesiyle tanınmaz haldeydi.



Haziran ayı başında DiCaprio, kız arkadaşı için Los Angeles’ta ünlülerin katıldığı bir yat partisi şeklinde doğum günü kutlaması hazırlamıştı.



23 YILLIK YAŞ FARKI SAVUNMASI



Rol aldığı Mickey and the Bear adlı filmle adını sinema dünyasına yazdıran Morrone, verdiği bir röportajda, 45 yaşındaki Oscar’lı oyuncu ile birlikteliğine dair ‘yargılamalar’dan şikayet etmişti.

Morrone, DiCaprio ile aralarındaki 23 yş farka değinerek, “Hollywood’da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı” demişti.