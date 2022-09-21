Latin Amerika çıkarması
Selin Sezgin, Erol Gedik ve Gece Işık Demirel gibi isimlerin yer aldığı 'Canım Annem' dizisi yurtdışına açılıyor.
Selin Sezgin, Erol Gedik ve Gece Işık Demirel gibi isimlerin yer aldığı 'Canım Annem' dizisi yurtdışına açılıyor. Yapımcılığını Saran Studios ve Stellar Yapım'ın üstlendiği proje, Latin Amerika'da 4 ülkeye satıldı. Dizi, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Peru'da 'Amor de Mama' olarak izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapım küçük Zeynep'in bir kazada annesini kaybetmesi ile başlayan hayat hikayesini anlatıyor.