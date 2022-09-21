Latin Amerika çıkarması

Selin Sezgin, Erol Gedik ve Gece Işık Demirel gibi isimlerin yer aldığı 'Canım Annem' dizisi yurtdışına açılıyor. Yapımcılığını Saran Studios ve Stellar Yapım'ın üstlendiği proje, Latin Amerika'da 4 ülkeye satıldı. Dizi, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Peru'da 'Amor de Mama' olarak izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapım küçük Zeynep'in bir kazada annesini kaybetmesi ile başlayan hayat hikayesini anlatıyor.