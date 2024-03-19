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19 Mart 2024 Salı 07:09:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 07:09:00

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

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Şarkıcı Lara, yeni bir albüm çıkardı.

Şarkıcı Lara, 'Larabesk' adlı yeni bir albüm çıkardı. Kendisine yakıştırılan dişi Tatlıses lakabının sahnelerdeki arabesk performanslarından dolayı verildiğini söyleyen Lara, ''Her ne kadar pop çıkışlı da olsam sahnede arabesk söylemeyi seviyorum. Sahnede beni dinleyenler bu lakabı yakıştırdı" dedi. Türkiye'nin en çok konser veren isimlerinden biri olduğunu iddia eden Lara, "Türkiye'de en çok festivale çıkan şarkıcı benim. Bu yüzden bana halk sanatçısı diyorlar" dedi.

Etiketler : şarkıcı lara albüm
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