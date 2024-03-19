Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Şarkıcı Lara, 'Larabesk' adlı yeni bir albüm çıkardı. Kendisine yakıştırılan dişi Tatlıses lakabının sahnelerdeki arabesk performanslarından dolayı verildiğini söyleyen Lara, ''Her ne kadar pop çıkışlı da olsam sahnede arabesk söylemeyi seviyorum. Sahnede beni dinleyenler bu lakabı yakıştırdı" dedi. Türkiye'nin en çok konser veren isimlerinden biri olduğunu iddia eden Lara, "Türkiye'de en çok festivale çıkan şarkıcı benim. Bu yüzden bana halk sanatçısı diyorlar" dedi.