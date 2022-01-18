Lal'in akvaryum keyfi

Başrollerini Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı 'Sadakatsiz' dizinde yer alan Aslı Orcan, kızı Lal'le objektiflere yansıdı. Oyuncu kızıyla birlikte İstanbul Akvaryum'da binbir çeşit deniz canlıları, penguenler ve Amazon ormanlarını hayranlıkla izledi. Habercilere aile pozu veren Orcan ve kızı daha sonra bir mekana geçerek yemek yediler.