03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba
Lady Gaga kat çıktı
İlginç giyim tarzıyla bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 'çılgın' ayakkabısıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
BOY KOMPLEKSİNİ BÖYLE AŞIYOR
Geçtiğimiz gün, ABD’nin New York kentinde verdiği konser sonrası görüntülenen 1.55 metre boyundaki sanatçı, 18 santimlik platform topuklu ayakkabı giyerek boyunu uzattı. Kendisini bekleyen hayranlarına imza dağıtan Gaga’nın, topuk yüksekliğine aldırmadan rahat hareket edebilmesi de hayranlarından takdir topladı.
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