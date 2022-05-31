Lady Gaga benzetmesi

Sanatçı Ebru Yaşar Yeni Gazino adlı mekânda sahne aldı. Siyah taşlı kıyafetiyle dikkat çeken Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Dünyaca ünlü popstar Lady Gaga'nın paylaştığı bir fotoğrafı kendisine çok benzetilen sanatçı, gelen yorumlarla ilgili olarak, "Sarışın olsam güzel olurmuş. İleride hayalim çok sarışın olabilirim yani... Bir espri yapmışlar tabii, benzetmişler. Yani o kadar" dedi.