La Casa de Papel 3. sezon tarihi belli oldu! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman?

La Casa de Papel 3. sezon tarihi belli oldu! La Casa de Papel izleyicileri yeni sezonun başlayacağı günü heyecanla bekliyorlar. La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı da tüm La Casa de Papel izleyicileri tarafından merak ediliyor. İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını söyledi. La Casa de Papel 3. sezon tarihi ve yeni sezon hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte La Casa de Papel hakkında tüm detaylar...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Netflix’in en çok izlenen yapımları arasında yer alan La Casa de Papel’in 4.sezonu geliyor. 3.sezon çekimleri tamamlanan ve 19 Temmuz’da izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni sezonu için de onay alındı.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN?

La Casa de Papel 4. sezon hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. La Casa de Papel'in yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını söyledi.

LA CASA DE PAPEL HAKKINDA

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.