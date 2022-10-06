‘Kuzum' benim!

‘Kuzum' benim!

En son dijitalde yayınlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" adlı dizide yer alan oyuncu Boran Kuzum, sosyal medyada aşka geldi. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden oyuncu, gönlünü meslektaşı Yasemin Szawlowski'ye kaptırdı. Szawlowski, Kuzum ile birlikte çektirdikleri fotoğrafını Instagram hesabından nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Sevgilisine kayıtsız kalmayan oyuncu, kalp işareti koyarak cevap verdi.