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01 Kasım 2020 Pazar 16:26:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:31:00

'Kuzey Yıldızı'nda rol alan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç açıkladı: Sevgimiz hiç azalmadı

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Oyuncu Mert Kılıç, 'Kuzey Yıldızı' çekimleri için Ordu'da bulunan eşi Aslıhan Güner'i özlediğini aktardı.

City’s Nişantaşı’nda görüntülenen Mert Kılıç, "Alışmak zor geliyor ama insan sevince her şeye katlanıyor. Bizim için değişen bir şey olmadı. Halen ilk günkü gibi birbirimize aşığız” diyerek mutluluklarında bir azalma olmadığını aktardı. 

RECEP ASLAN 

Etiketler : Kuzey Yıldızı Aslıhan Güner Mert Kılıç
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