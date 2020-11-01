'Kuzey Yıldızı'nda rol alan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç açıkladı: Sevgimiz hiç azalmadı

City’s Nişantaşı’nda görüntülenen Mert Kılıç, "Alışmak zor geliyor ama insan sevince her şeye katlanıyor. Bizim için değişen bir şey olmadı. Halen ilk günkü gibi birbirimize aşığız” diyerek mutluluklarında bir azalma olmadığını aktardı.

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