07 Aralık 2020 Pazartesi 18:31:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 09:20:00
Kuzey Yıldızı dizisinin yıldızı Gizem Güneş: Pandemisiz yaş diliyorum
‘Kuzey Yıldızı' dizisinde rol alan Gizem Güneş, sette 25. doğum gününü kutladı.
Rolüne hazırlandığı esnada set ekibinin sahneye pastayla girmesiyle şaşkınlık yaşayan Güneş, mutluluğunu gizleyemedi. Gizem Güneş, yeni yaş dileğinin tüm insanlar için pandemisiz ve birbirimize doyasıya sarılabildiğimiz günlerimize bir an önce kavuşmak olduğunu söyledi.
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- Kuzey Yıldızı dizisinin yıldızı Gizem Güneş: Pandemisiz yaş diliyorum
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