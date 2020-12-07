Kuzey Yıldızı dizisinin yıldızı Gizem Güneş: Pandemisiz yaş diliyorum

Rolüne hazırlandığı esnada set ekibinin sahneye pastayla girmesiyle şaşkınlık yaşayan Güneş, mutluluğunu gizleyemedi. Gizem Güneş, yeni yaş dileğinin tüm insanlar için pandemisiz ve birbirimize doyasıya sarılabildiğimiz günlerimize bir an önce kavuşmak olduğunu söyledi.