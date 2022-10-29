KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ

Popçu Hadise ile 6 aylık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Mehmet Dinçerler'in katıldığı bir düğünde Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile yakınlaştığı iddia edildi. Dinçerler ile Hussain gecede sarmaş dolaş dans etti. İkilinin samimi halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayıda alındı. Düğün çıkışı Dinçerler, kendisini bekleyen habercilerin şarkıcıyla ilgili sorularını yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.

