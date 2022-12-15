Kutsal Damacana'ya 'Yıldırım' düştü

Komedyen Şafak Sezer'in 'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün hazırlıkları devam ediyor. Yapımda Fikret ve Papaz Artin yeniden bir araya geldi. Yıldırım Memişoğlu ve Şafak Sezer bir kez daha kamera karşısına geçti. 2023'te vizyona girecek olan filmde, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayesi anlatılıyor.