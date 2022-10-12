Kutsal Damacana Müjde'si

Komedyen Şafak Sezer'in 'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün hazırlıkları devam ediyor. Sezer'in başrolünde yer alacağı yapımın oyuncu kadrosuna Müjde Uzman dahil oldu. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği filmde oyuncu, Sezer'in canlandırdığı 'Fikret' karakterinin medyum aşkı 'İnci'ye hayat verecek. 2023'te vizyona girecek olan film, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayesi anlatılıyor.