Küsüm size

Programında solistliğini yapan Çağlar Ökten'le 7. kez nikâh masasına oturan sanatçı Seda Sayan önceki gün Etiler'deydi. Şarkıcı, bir arkadaşıyla alışverişe çıktı. Sayan, kendisini görüntüleyen habercilere "ben sizle küsüm" diyerek sitemde bulundu. Sayan'ın küs olma nedeninin konserlerinin takip edilmemesi olduğu ortaya çıktı. Sayan'ın yakın arkadaşlarına 'Beni sadece dışarıda çekiyorlar, bir kere konserime gelip beni çekmiyorlar' dediği öğrenildi.