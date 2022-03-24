90'lara damga vuran İzel-Çelik-Ercan grubunun üyelerinin arasındaki küslük devam ediyor. İzel, Çelik'in kendisine yönelik 'Bir cacık olmaz' söylemlerini sindiremediğini belirtti.

90'lı yılların müzik grubu İzel-Çelik-Ercan'ın üyelerinden şarkıcı İzel Çeliköz, YouTube'da yayınlanan bir programda Çelik Erişçi'yle küs olduklarını açıkladı. Yıllar önce katıldıkları Beyaz Şov programında Çelik'in sarf ettiği bir açıklama yüzünden aralarının açıldığını belirten İzel, ''Yayın öncesi Ercan'ın evinde bir toplantı yapmak istedim.

EKMEĞİMLE OYNADI

'İzel-Çelik-Ercan birleşecek. Tekrar albüm yapacak' algısını oluşturmamasını sadece İzel-Çelik Ercan'ı sevenlere 20 yıl sonra bir jest yapmak olmasını özellikle rica ettim. Ben sanki bu konuşmayı hiç yapmamışım gibi canlı yayında Çelik bir anda 'Albüm yapsak hiç düşünmeden imzamı atarım' dedi. Ben de 'Yapmam' diyemiyorum 'Dün konuştuk' diyemiyorum. Çelik o zaman bana bozulmuş. Sonrasında beni aramış. Duymamışım, aradığını da görmemişim" dedi. Telefonlarını açmaması üzerine Çelik'in ertesi gün televizyonlarda kendisini kötülediğini belirten şarkıcı, "Bir gün bir yayında baktım Çelik bana saydırıyor da saydırıyor. 'Cacık olmaz' diyor, bilmem ne diyor. İş disiplinimi hedef alan 'Söz verir gelmez' gibi şeyler söylemesine çok bozuldum. Mevzu benim ekmeğimle oynama kısmına gelince darıldık" dedi.



KALBİMİ KIRDI

İzel, Çelik'e kırgın olduğunu söyleyerek, "Bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış. Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl tuttun? Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum. Şimdi karşıma çıksa boynuna sarılırım belki ama çok kalbimi kırdı" dedi.

