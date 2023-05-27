Küslük bitti

Bir dönem birlikte sundukları 'Benzemez Kimse Bize' adlı programın iki bölüm sonra ekranlara veda etmesinin ardından birbirlerine hakaret eden Bülent Ersoy ve Mustafa Keser iki yıl sonra barıştı. Ersoy, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral konseri verirken sahneye doğru yürüdüğü sırada dengesini kaybedip havuza düşen Keser'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Aralarındaki küskünlüğe son veren ikili, avukatlarını devreye sokarak davalarından feragat etti. Ersoy, Keser'in kendisi için "Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin" sözleri karşısında 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını öne süren sanatçı Keser ise Ersoy'a 1 liralık karşı tazminat davası açmıştı.

NESLİHAN KESKİN

