VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer'den rehber öğretmen adaylarına müjde! Zorunlu olacak
"Depremzede vatandaşlarımız için toplam 1 milyar 851 milyon lira kaynak aktardık"
Demokrat Partinin başkan adayları arasında şimdilik avantajlı konumda
TikTok'ta ‘Tako' dönemi
Dersimiz: Göletlere girmeyin!
Bir günlüğüne asker oldular
27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:37:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:37:00

Küslük bitti

ABONE OL

Birbirlerine karşılıklı birer liralık 'hakaret' davası açan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser küskünlüğe son verdi. Ersoy, sahnesinde havuza düşen Keser'e geçmiş olsun telefonu açtı.

Bir dönem birlikte sundukları 'Benzemez Kimse Bize' adlı programın iki bölüm sonra ekranlara veda etmesinin ardından birbirlerine hakaret eden Bülent Ersoy ve Mustafa Keser iki yıl sonra barıştı. Ersoy, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral konseri verirken sahneye doğru yürüdüğü sırada dengesini kaybedip havuza düşen Keser'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Aralarındaki küskünlüğe son veren ikili, avukatlarını devreye sokarak davalarından feragat etti. Ersoy, Keser'in kendisi için "Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin" sözleri karşısında 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını öne süren sanatçı Keser ise Ersoy'a 1 liralık karşı tazminat davası açmıştı.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : bülent ersoy mustafa keser küslük
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
4 milyonluk 'Gülümse'

4 milyonluk 'Gülümse'
7 bin kişilik eğlence

7 bin kişilik eğlence
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Yeni ikili

Yeni ikili
Aceleci Pınar

Aceleci Pınar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX