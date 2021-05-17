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Küslüğün nedeni Yeşim'miş
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17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:30:00

Küslüğün nedeni Yeşim'miş

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Zaman zaman küskünlükler yaşayan Işın Karaca'yla Demet Akalın'ın arasına yine kara kedi girdi.

Zaman zaman küskünlükler yaşayan Işın Karaca'yla Demet Akalın'ın arasına yine kara kedi girdi. Bir süredir konuşmayan ikiliden bu sefer Demet Akalın'ın kırgın olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Akalın, sosyal medyadan 'herkes evinde aşılansın' önerisinde bulunmuş, Yeşim Salkım da buna karşı çıkmıştı. Işın Karaca da, Yeşim Salkım'a destek verince ikili arasında ipler kopmuş. Karaca, Salkım'a arka çıktığı için Akalın'ın da onunla iletişimi kopardığı öğrenildi.

Etiketler : Işın Karaca Demet Akalın Yeşim Salkım
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