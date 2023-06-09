Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Oyuncu Fikret Kuşkan, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Film Festivali 'Ora!Fest'te ödüllendi. Kuşkan, Hamit İzol'un aynı isimli kitabından uyarlanan 'Roza' filmindeki performansıyla 'En iyi aktör' ödülüne layık görüldü. Film, mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin dramını aktarıyor. Çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan filmin kadrosunda Belçim Bilgin, Bahar Şahin, Burak Sevinç, ve Ayça Kuru gibi isimler yer alıyor.

