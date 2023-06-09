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09 Haziran 2023 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 08:00:00

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

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Oyuncu Fikret Kuşkan, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Film Festivali 'Ora!Fest'te ödüllendi.

Oyuncu Fikret Kuşkan, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Film Festivali 'Ora!Fest'te ödüllendi. Kuşkan, Hamit İzol'un aynı isimli kitabından uyarlanan 'Roza' filmindeki performansıyla 'En iyi aktör' ödülüne layık görüldü. Film, mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin dramını aktarıyor. Çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan filmin kadrosunda Belçim Bilgin, Bahar Şahin, Burak Sevinç, ve Ayça Kuru gibi isimler yer alıyor.

Etiketler : Kuşkan Oyuncu Fikret Kuşkan Uluslararası Film Festivali Hamit İzol
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