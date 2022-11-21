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21 Kasım 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 16:00:00

'Kuş Uçuşu'na erteleme

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'Kuş Uçuşu' dizisinin çekimleri ertelendi.

Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı 'Kuş Uçuşu' dizisinin çekimleri ertelendi. Televizyon dünyasındaki kuşak çatışmasını anlatan dizinin geçen pazar okuma provası yapılmıştı. Bu hafta ise sete çıkılması planlanıyordu. Ancak hazırlıkları devam eden dizinin çekimleri haftaya kaldı. Öte yandan dizinin 2. ve 3. sezonu peş peşe çekilecek. Dizinin yeni sezon çekimlerine Arif Pişkin, Burak Sergen ve Tilbe Saran dahil oldu.

Etiketler : birce akalay ibrahim çelikkol kuş uçuşu
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