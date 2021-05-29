‘Küs değiliz' tatili

Geçtiğimiz günlerde 'Yasak Elma'nın setinde tartıştıkları ve küs oldukları iddia edilen Nesrin Cavadzade ve Eda Ece dedikodulara son noktayı koydu. İkili, aralarında Şevval Sam ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun da olduğu arkadaş grubuyla birlikte tatile çıktı. Tekne kiralayıp mavi tura çıkan ekipten Eda Ece, sosyal medya hesabından Cavadzade ve yakın dostlarıyla eğlendikleri videoyu paylaştı. Ece, yazılanların aksine takipçilerine adeta "Küs değiliz" mesajı verdi.

