19 Ocak 2021 Salı 19:44:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 17:18:00
Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat rolü hakkında konuştu: Zorlandım ama...
‘Kuruluş Osman' dizisinde Targun Hatun rolüne hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, kız kardeşi Tutku Bayat ile tasarımlarını sergiledikleri Nişantaşı'nda görüntülendi.
Rolüyle beğeni toplayan Zeynep Tuğçe Bayat, "İlk başta zorlandım ama şu an alıştım. Çok da seviyorum aksiyonu, zaten her oyuncunun hayalidir zorlanmak. Sahneler zor ama eğitimcilerimiz iyi. Bizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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- Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat rolü hakkında konuştu: Zorlandım ama...