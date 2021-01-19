Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat rolü hakkında konuştu: Zorlandım ama...

Rolüyle beğeni toplayan Zeynep Tuğçe Bayat, "İlk başta zorlandım ama şu an alıştım. Çok da seviyorum aksiyonu, zaten her oyuncunun hayalidir zorlanmak. Sahneler zor ama eğitimcilerimiz iyi. Bizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.