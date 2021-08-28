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28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:18:00

Kuruluş Osman'ın Göktuğ'su Burak Çelik: Tatilin son günleri

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'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan oyuncu Burak Çelik, Rus sevgilisi Maria Way'le birlikte Zorlu'da objektiflere yansıdı.

'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan oyuncu Burak Çelik ve Rus sevgilisi Maria Way, bir mekânda baş başa romantik bir yemek yedi. Çıkışta samimi halleriyle dikkat çeken çiftten model Way, sevgilisi Çelik'e uzun uzun sarıldı. Yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını belirten oyuncu, tatilin son günlerini İstanbul'da sevgilisiyle birlikte geçirdiğini söyledi.

Etiketler : kuruluş osman kuruluş osman göktuğ burak çelik magazin
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