'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan oyuncu Burak Çelik ve Rus sevgilisi Maria Way, bir mekânda baş başa romantik bir yemek yedi. Çıkışta samimi halleriyle dikkat çeken çiftten model Way, sevgilisi Çelik'e uzun uzun sarıldı. Yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını belirten oyuncu, tatilin son günlerini İstanbul'da sevgilisiyle birlikte geçirdiğini söyledi.