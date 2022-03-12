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12 Mart 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 14:00:00

‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i

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2016'da Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasından 'En İyi Fizik' ve 'En Maskülen Erkek' seçilen Umut Mirza, oyunculuğa yeşil ışık yaktı.

2016'da Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasından 'En İyi Fizik' ve 'En Maskülen Erkek' seçilen Umut Mirza, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Mirza başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisine dahil oldu. Mirza yapımda Bizanslı Samuel karakterine hayat verecek.

Etiketler : tayland en iyi fizik ödülü en maskülen erkek
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