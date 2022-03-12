‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i

2016'da Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasından 'En İyi Fizik' ve 'En Maskülen Erkek' seçilen Umut Mirza, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Mirza başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisine dahil oldu. Mirza yapımda Bizanslı Samuel karakterine hayat verecek.

