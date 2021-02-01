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01 Şubat 2021 Pazartesi 19:20:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 17:26:00

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer: Set bir okul gibi

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Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u oynayan Özge Törer, setin kendisi için bir okul olduğunu söyledi.

Özge Törer, "Üniversite eğitimim de oyunculuk üzerine. Şanslıyım ki Kuruluş Osman seti de benim için okul gibi, çok şey öğreniyorum" derken, yıldız oyuncu Burak Özçivit'le birlikte çalışmayı ise "Burak Bey'in tecrübesi ve başarıları yadsınamayacak derecede. Onun profesyonelliği, başarılı oyunculuğu tabii ki bana da yansıyor. İlk projemde böyle bir oyuncuyla çalışmak benim için büyük bir şans" sözleriyle tanımladı.

Etiketler : Özge Törer Burak Özçivit Kuruluş Osman Bala Hatun magazin
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