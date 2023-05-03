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Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer
03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:59:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:59:00

Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer

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2016'da Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasından 'En İyi Fizik' ve 'En Maskülen Erkek' seçilen Umut Mirza, oyunculuk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

2016'da Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasından 'En İyi Fizik' ve 'En Maskülen Erkek' seçilen Umut Mirza, oyunculuk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mirza, 'Kuruluş Osman' dizisinden Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a transfer oldu. Yapımda Necip karakterini canlandıran Mirza, "Set çok güzel gidiyor. İyi bir ekibimiz var" dedi.

Etiketler : Kuruluş Osman Mr. Global yarışması En İyi Fizik
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