Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer

2016'da Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasından 'En İyi Fizik' ve 'En Maskülen Erkek' seçilen Umut Mirza, oyunculuk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mirza, 'Kuruluş Osman' dizisinden Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a transfer oldu. Yapımda Necip karakterini canlandıran Mirza, "Set çok güzel gidiyor. İyi bir ekibimiz var" dedi.